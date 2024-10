Türkiye’den Gazze seferberliği

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma karşı her platformda karşı duran Türkiye, katliamlara karşı duruşunu birçok alanda sürdürüyor. Gazze'ye en fazla insani yardımı yapan ülke olan Türkiye, İsrail ile ticareti de tamamen kesmiş ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya da müdahil olmuştu. Türk Kızılay ise tüm zorluk ve kısıtlamalara rağmen Gazze'ye yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Cenevre'de konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Mayısın başından itibaren Refah Sınır Kapısı'nın kapanması bize alternatif rotalar arayışına itti. Şu anda Ürdün üzerinden rota oluşturmuş durumdayız" dedi. Yılmaz "Günlük 15 bin yemeği her türlü zor koşula karşı dağıtmaya devam ediyoruz. Bizim kapıların açıldığı ve insani yardımın içeriye girebildiği bir erişime ihtiyacımız var. Bu erişim, Cenevre Konvansiyonu ve uluslararası insani hukukla da güvence altına alınmış durumda ama bu ihlal ediliyor" dedi.Türkiye ayrıca Ortak Mektup girişimi ile öne çıkıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, bir grup temel ülkeyle birlikte İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen "Ortak Mektup" girişimini başlattıklarını duyurdu. Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu. Yıldız, "Tüm ülkelerin ilkeli bir tutum sergileyerek tarihin doğru tarafında yer almalarını ve bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz" dedi.İletışim Başkanlığı oluşturduğu platformla İsrail'in yalanlarını uluslararası camiaya duyuracak. Platformun tanıtım programında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Şiddetin kaynağı İsrail. Dünya barışını tehdit eder hale geldi. İsrail Gazze'deki soykırımı Ortadoğu'ya yaymaya çalışıyor. İsrail'in saldırganlığını uluslararası toplumun gündemine getirmek önemli. Dezenformasyonlara karşı yalanları tespit edip ifşa edeceğiz. Kötücül kampanyaları geniş kitlelere ulaştıracağız. Uluslararası medya düzeninde önemli boşluğu dolduracağına inanıyoruz" ifadesini kullandı. Burcu ŞEN / ANKARAHAKKINDA Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama talebi bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öldürülmekten korktuğu için olağanüstü önlemler almaya devam ediyor. Güvenlik Kabinesi'ni artık farklı yerde toplayan, evinden taşınan Netanyahu'nun, İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemek istediği ortaya çıktı.İSRAIL'İN 390 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 163'e çıktı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 26 gündür uyguladığı Nazi ablukası ise sürüyor. Dün de sivillerin toplandığı iki alana düzenlenen saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, bölgedeki Filistinliler için "ya soykırım ya sürgün" saldırıları uyguluyor. İsrail önceki gün de 200 sivilin sığındığı 5 katlı binayı vurarak 94 kişiyi öldürmüştü. Filistinlilere göre katliamın nedeni İsrail'in zorunlu göç dayatmasına direnmeleri.İsrail'in, UNESCO listesindeki 3 bin yıllık Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylere yönelik saldırı tehdidi sonrası halk, kenti terk ediyor. İsrail'in yayınladığı haritada, Türkmenlerin yaşadığı Duris de boşaltılması istenen bölgelerden.