116 diş hekimi yemin ederek mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 Yemin Töreni gerçekleştirildi. Mezun olan 116 diş hekimi yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı. Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Kırmalı, Doç. Dr. Nezahat Arzu Kayar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, fakültenin 8'nci dönem mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek "Sekizinci dönem mezunlarımızı uğurluyoruz. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Bizler de sizler gibi heyecan duyuyoruz. Akdeniz Üniversitesi gibi güzide bir üniversitenin önemli bir fakültesinden evlatlarımız, meslektaşlarımız mezun olacaklar. 2012 yılında eğitim öğretim hayatına ve klinik hizmete başlayan fakültemiz, bu süre içerisinde geçen sürede gerçekten çok büyük mesafeler kat etti ve şu anda ülkemizin sayılı fakültelerinden biri haline geldi. Hem eğitim öğretim hem araştırma geliştirme hem de klinik hizmetler açısından gerçekten çok önemli bir yerdeyiz. Önemli bir fakülteyiz." dedi.

AKREDİTASYON ALMIŞ BEŞ FAKÜLTEDEN BİRİSİYİZ

Dekan Kuştarcı, "Bu yıl YÖK tarafından eğitim öğretim sürecimizde tasdik edildi ve biz akredite bir fakülteyiz artık. 6 yıllık tam akreditasyonumuzu da bu süreçte almış olduk. Yaklaşık 105 tane diş hekimliği fakültesi var. Toplamda özel ve devlet olarak biz yedinci sırada toplamda devlet üniversitesi olarak da beşinci sırada bu akreditasyonu almış bir fakülteyiz. Tabii ki bu başarının arkasında çok genç ve güçlü bir öğretim üyesi kadromuz var. Öğretim elemanı kadromuz var. Ben huzurlarınızda her daim öğrencilerimizle birebir ilgilenen çok yoğun eğitim öğretim araştırma geliştirme ve klinik hizmetleriyle birlikte bu hizmeti veren hocalarımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

FAKÜLTESİ VE ÜNİVERSİTESİ AKREDİTE MEZUNLARSINIZ

Dekan Kuştarcı, "Şu andaki mezun grubumuz Türkiye'de aslında bir ilk. Onlarda bunu ilk defa duyuyorlar. Akdeniz Üniversitemiz YÖK tarafından akredite bir üniversite tam akredite olmaktan bahsediyorum. YÖKAK akreditasyonunu almış bir üniversite, mezunlarımız hem üniversitesi tam akredite YÖK tarafından hem de fakültesi YÖK tarafından tam akredite bir kurumdan mezun olan ilk Diş Hekimi mezun grubudur." dedi.

SİZLERİN DESTEKLERİYLE ŞİMDİ EVLATLARINIZ BİRER HEKİM OLDULAR

Ailelere de seslenen Dekan Kuştarcı, "En büyük mutluluk sizin tabi ki 5 yıl önce lise mezunu olarak bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, çocuklarınız şu anda yemin ettikten sonra sizlerle beraber bu kapıdan diş çekim olarak çıkacaklar. Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur. Bu süreçte tabi ki sizlerde vizeleri onlarla beraber girdiniz. Finallere onlarla beraber girdiniz. Siz de bu stresin altındaydınız. Ancak sizlerin destekleriyle şimdi evlatlarınız birer hekim oldular. Sizleri de ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN VİCDANINIZLA HAREKET EDİN

Dekan Kuştarcı "Ve sevgili mezunlarımız artık meslektaşlarım diyeceğim. 5 yıl gerçekten zorlu bir eğitim aldınız. Güldünüz, ağladınız, strese girdiniz ancak sonunda artık mezun oluyorsunuz. Sizden ricam belki bu son bir öğüt, bir hoca tavsiyesi bir abi tavsiyesi olarak düşünün lütfen burada öğrendiklerinizi hastalarınızı uygulayın, her zaman kendinizi geliştirin. Çünkü hekimlik mesleği her zaman gelişmeye meyilli bir meslektir. Sakın burada kalmayın ve her zaman üzerine koyun. Mezun olduktan sonra kliniklerinizde bizler yanınızda olmayacağız. Ancak her zaman vicdanınızla hareket edin. Bu çok önemli bunu hiçbir zaman bırakmayın. Burası sizin üniversiteniz, burası sizin fakülteniz, bizlerde sizin hocalarısınız ne zaman ihtiyacınız olursa da bizler hep sizlerin yanınızda olacağız. Size bütün hayatınız boyunca sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlar diliyorum. Yolunuz açık olsun, tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Tören diş hekimlerinin yemin etmesi ve kep atmasıyla son buldu.