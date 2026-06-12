LGS’de bu hatalar kaybettiriyor

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen 2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın gerçekleştirilecek. Öğrenciler son tekrarlarını tamamlayıp sınav saatini beklerken uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Sınavı yalnızca bilgi değil, sınav anındaki davranışlar da belirliyor. Her yıl birçok öğrenci, aslında çözebileceği sorularda dikkatsizlik nedeniyle puan kaybediyor. Özellikle uzun paragraf içeren soruların arttığı yeni nesil sınav sisteminde acelecilik ve odak kaybı başarıyı olumsuz etkileyebiliyor.

TAMAMINI OKUYUN

Uzmanlara göre en sık yapılan hataların başında soru kökünü eksik okumak geliyor. Özellikle "değildir", "ulaşılamaz", "yanlış olan" gibi ifadeler gözden kaçtığında öğrenciler doğru bildikleri soruları yanlış cevaplayabiliyor. Bu nedenle soru kökü mutlaka ikinci kez kontrol edilmeli.

ZOR SORUDA ISRAR ETMEYİN

Öğrencilere, çözemediği sorularda inatlaşmak yerine işaret koyup sonraki soruya geçmeleri öneriliyor. Bir soruda kaybedilen birkaç dakika, son bölümde yetiştirilemeyen sorulara dönüşebilir.

ZİHİNDEN İŞLEM TUZAĞI

Matematik ve fen sorularında yapılan en yaygın hatalardan biri işlemleri zihinden yürütmeye çalışmak. Uzmanlar, öğrencilerin tüm işlemleri mümkün olduğunca kâğıt üzerinde göstermelerini tavsiye ediyor.

İLK SORULARDA ÇOK TAKILMAYIN

Bazı öğrenciler sınava mükemmel başlama isteğiyle ilk sorular üzerinde gereğinden fazla duruyor. Ancak LGS'de tüm sorular eşit değere sahip. İlk birkaç soruda geçirilen fazla süre, sınavın son bölümünde zaman baskısına neden olabiliyor.

OPTİK FORM KONTROLÜ ŞART

Her yıl cevaplarını yanlış satıra kodladığı için puan kaybı yaşıyan öğrenciler var. Uzmanlar cevapların belirli aralıklarla optik forma aktarılmasını ve bölüm sonunda mutlaka kontrol edilmesini öneriyor.

KENDİNİZİ BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN

Sınav salonunda bazı öğrencilerin soruları hızlı çözmesi ya da erken bitirmesi moral bozabiliyor. Uzmanlara göre adaylar, çevreye değil, kendi kitapçıklarına odaklanmalı.

TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

Tüm soruları sırayla çözmeye çalışmak yerine kolay soruları önce yapmak, öğrencinin hem zaman kazanmasını hem de özgüvenini korumasını sağlıyor. Zor sorular ikinci turda daha sakin bir şekilde değerlendirilebiliyor.

SON DAKİKA CEVAP DEĞİŞTİRMEYİN

Öğrencilerin önemli bir bölümü son dakikalarda emin oldukları cevapları değiştirerek hata yapabiliyor. Uzmanlar, güçlü bir gerekçe olmadığı sürece ilk işaretlenen cevabın değiştirilmemesini öneriyor.

MOLA SÜRESİNİ İYİ DEĞERLENDİRİN

İki oturum arasındaki süreyi soru tartışarak geçirmek yerine dinlenmek daha doğru bir tercih olarak görülüyor. İlk oturumdaki sorular üzerine düşünmeye devam etmek ikinci oturumun performansını olumsuz etkileyebiliyor.

SON 24 SAATTE BESLENME VE UYKU NASIL OLMALI?



LGS'ye bir gün kala yeni bir beslenme düzeni denemeyin, uyku saatlerini tamamen değiştirmeyin, sınav sabahına kadar vücudun alışık olduğu düzeni koruyun.

Uykuya dalmayı zorlaştırma ihtimeline karşı, sınavdan önceki gece normalden çok daha erken yatmaya çalışmayın. En az 7-8 saatlik dinlenmiş bir uykuyla sınava gidin.

Akşam yemeğinde aşırı yağlı, baharatlı ve sindirimi zor yiyecekler tüketmeyin.

Gün boyunca yeterli miktarda su için ama uyku bölünmelerine neden olabileceği için gece yatmadan hemen önce aşırı sıvı almayın.

Huzursuzluk, çarpıntı ve uyku problemlerine yol açabilme ihtimaline karşı enerji içeceği, normalden fazla çay-kahve tüketmeyin.