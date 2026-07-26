MTV ödemelerinde son hafta

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz Cuma son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. 2026 yılı MTV'sinin ikinci taksit ödeme dönemi 31 Temmuz Cuma günü tamamlanacak. Ocak wve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen MTV'ye ilişkin merak edilenler şöyle:

MTV ödemeleri nereden yapılıyor?

Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

MTV'den kimler istisna?

MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlara ve devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına, yurda gelen delege ve heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor.

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için iki taksit halinde toplam 6 bin 902 TL, 4-6 yaş 4 bin 807 TL, 7-11 yaş 2 bin 693 TL MTV ödenmesi gerekiyor. 1301-1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12 bin 28 TL, 4-6 yaşta 9 bin 12 TL, 7-11 yaşta 5 bin 220 TL MTV ödeyecek.

Elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu?

Elektrikli araçlarda MTV'ler 4'te 1 oranında ödeniyor. Örneğin motor gücü 110 kW, model yılı 2023 ve taşıt değeri 700 bin TL olan otomobil cinsi taşıtın MTV'si model yılına göre 1-3 yaş aralığında 20 bin TL varsayılırsa elektrikli araç sahibi 5 bin TL ödeyecek.

Aracını ağustosta alan temmuz MTV'sini öder mi?

Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında satın alınan araçların 1 ay içinde motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesi gerekiyor. Yani ağustos ayında sıfır bir araç alan kişi "Temmuz ayı geçti, MTV ödemem" diye düşünmesin, çünkü en geç Eylül ayında MTV taksitini ödemesi gerekecek. İkinci el araç alımında ise zaten satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için önceki satıcının taksiti ödemiş olması gerekiyor.

MTV'si ödenmeyen aracın kamusal işlemleri yapılır mı?

Araçların muayenesinin, alım-satımının yapılabilmesi için MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, aracın trafikten çekilebilmesi için de MTV borcunun bulunmaması gerekir.

MTV taksitlendirilebilir mi?

Çok zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV ve buna bağlı gecikme zamları için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen şartların sağlanması koşuluyla 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak anılan Kanuna göre tecil ve taksitlendirme talep edebilir.

Aracın yurtdışında kullanılması durumunda MTV ödenir mi?

Aracın yurt dışına çıkması durumunda tescil kaydı silinmediği takdirde MTV mükellefiyeti sonlandırılamayacağı için MTV tahakkuku verilmeye devam edeceğinden MTV'nin ödenmesi gerekiyor.

Vefat eden kişinin MTV borcuna ne olur?

Vefat eden kişiye ait aracın önceki dönemlere ait MTV borçları için aracın bağlı olduğu vergi dairesinden mirasçıların hisseleri oranında vergi borcunun tahakkuk edilmesi talep edilir. Bunun için mirasçıların kesin olarak bilinmesi ve durumun vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.