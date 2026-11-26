Giriş Tarihi: 26.11.2026 11:56Son Güncelleme: 26.11.2026 11:58
SON DAKİKA! Murat Kurum açıkladı: Kiralık sosyal konutlar için tarih belli oldu
Son dakika haberi: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Bakan Kurum" görüşmelerde yaptığı sunumda, 500 bin sosyal konut kampanyasıyla ilgili, "Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık" dedi. Kurum, İstanbul'da tamamlanan ilk kiralık sosyal konutların aralık ayında hizmete sunulacağını bildirdi.
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Haber GirişiSevde Demir - Editör
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SON DAKİKA! Murat Kurum açıkladı: Kiralık sosyal konutlar için tarih belli oldu