Turizm ve havacılıkta 12 milyar dolarlık kayıp

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar, uluslararası ziyaretçi trafiğinde keskin bir düşüşe neden oldu. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) verilerine göre günlük turizm gelir kaybı 600 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu doğrultuda savaşın ilk 20 gününde toplam kaybın 12 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Ancak bu rakama havacılık zararları ve dolaylı ekonomik etkiler dahil edilmiyor; toplam kaybın çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor. Çatışmaların başlamasıyla birlikte hava sahalarının kapanması ve güvenlik risklerinin artması, küresel havacılıkta pandemi sonrası en büyük krizlerden birini tetikledi. İlk 24 saatte 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edilirken, sonraki süreçte iptal ve ertelemeler devam etti. Avrupa merkezli hava yolu şirketleri Orta Doğu seferlerini azaltırken, Lufthansa ve Air France-KLM başta olmak üzere birçok şirket uçuşlarını askıya aldı. Türk Hava Yolları ve Pegasus da riskli hatlarda operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

BÖLGESEL HUB'LARA DARBE

Dubai, Abu Dabi, Doha ve Bahreyn gibi küresel havacılık merkezleri günlük yaklaşık 526 bin yolcu kapasitesiyle faaliyet gösterirken, çatışmalar bu merkezlerde ciddi operasyonel aksamalara yol açtı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlarda kesintiler yaşanırken, Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda hava sahası kısıtlamaları bağlantılı uçuşları olumsuz etkiledi. Bölgenin transit taşımacılıktaki kritik rolü nedeniyle Avrupa- Asya hattında zincirleme gecikmeler ve maliyet artışları gözlendi.

İPTAL REKORU

Turizm sektöründe güvenlik endişeleri ve ulaşım sorunları nedeniyle ciddi bir talep daralması yaşandı. Özellikle Dubai'de otel rezervasyonlarında yoğun iptaller görülürken, doluluk oranlarını korumak için fiyat indirimlerine gidildi. Kuveyt ve Bahreyn'de turizm faaliyetleri yavaşlarken, bazı tesisler tahliye bekleyen yabancıların kullanımına açıldı. BAE yönetimi ise ülkede mahsur kalan turistlerin konaklama masraflarını üstleneceğini açıkladı.

207 MİLYAR $ HEDEF RİSKTE

Çatışmalar öncesinde Orta Doğu'nun 2026 yılında turizmden yaklaşık 207 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu. Ancak mevcut gelişmeler, bu hedefin ciddi şekilde riske girdiğine işaret ediyor. Günlük kayıpların devam etmesi halinde bölge ekonomilerinde milyarlarca dolarlık ek zarar oluşabileceği öngörülüyor. Ekonomisini çeşitlendirme hedefi doğrultusunda turizme büyük yatırım yapan Suudi Arabistan'da da çatışmaların etkisi hissediliyor. "Vizyon 2030" projelerinde yavaşlama yaşanırken, hava sahası kısıtlamaları uluslararası uçuşları sınırladı. Mekke ve Medine'de dahi ziyaretçi sayısında düşüş gözlemlendi.