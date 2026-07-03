Yüzyılın konut projesinde ikinci aşama başlıyor: 500 bin konutta kura zamanı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ikinci aşamaya geçiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edilmişti. Proje kapsamında yeni aşama, deprem bölgesi ile başlıyor. Hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağının belirleneceği konut belirleme kura süreci de hak sahipliği kurasında olduğu gibi yine Adıyaman'da start veriyor. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılacağı törenle Adıyaman merkez için konut belirleme kuraları çekilecek. İhaleler yapıldıkça diğer illerde de kura çekimleri devam edecek. Bu süreçte hak sahibi vatandaşların hangi proje etabında, kaçıncı katta, hangi büyüklükteki daireye sahip olduğu belirlenmiş olacak. Konut belirleme kuralarının ardından süreç, vatandaşların satış sözleşmelerini imzalaması ile devam edecek.

FİYATLAR DENGELENECEK

500 bin sosyal konut için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028 yılında vatandaşlarımıza sunmuş olmak. Bunun için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 2 yılda bu başarı hikayesini yazan devlet, bugüne kadar 1 milyon 767 bin konutu teslim eden irade, inşallah 500 bin konutu da vatandaşımıza en güzel haliyle, en sağlam haliyle teslim edecektir" dedi. 500 bin sosyal konut projesiyle konut ve kira fiyatlarının dengeleneceğini, vatandaşların uygun koşullarda sağlam yapılara kavuşacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Büyükşehirlerdeki bu konut fiyatlarının, kira fiyatlarının artışıyla ilgili somut bir irade gerçekleştirmek adına 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Ve yine deprem bölgesinde 500 bini aşkın konutun inşasıyla birlikte aslında piyasaya yeni konutlar sunduk. Akabinde de biz şunu gördük; bugün deprem bölgesinde 5-6 bin liraya kiralık ev bulabiliyorsunuz" diye konuştu.

6 BİN 750 LİRA TAKSİTLE

Proje kapsamında 2 ayrı büyüklükte 2+1'ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı, yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u, yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 TL'den, Anadolu illerinde ise 6 bin 750 TL'den başlayacak.

KİRALIK KONUTLAR EYLÜLDE BAŞLAYACAK

İstanbul'da yapılacak 100 bin konuta ek olarak her iki yakada 15 bin kiralık konut da üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun dar gelirliler faydalanabilecek. Hak sahibi olanlar 3 yıl süreyle devletin kiracısı olacak. Eylül ayı itibarıyla kiralık sosyal konutların kiralama süreci de başlayacak.

1,7 MİLYON SOSYAL KONUT YAPILDI

TOKİ, sosyal devlet anlayışıyla dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003 yılından bu yana sosyal konut projelerini hayata geçiriyor. Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 767 bin sosyal konut inşa edildi.