Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Sevgiliye Doğum Günü Mesajı

Hayatımda sen olduğun için çok şanslıyım. Hayatının geri kalanında tüm kötülükler senden uzak olsun. Birlikte geçireceğimiz nice güzel yaşlarımız olsun. İyi ki doğdun

Yürekten sevdiğim… Güneş gibi parıldayıp, renk kattın hayatıma. Karanlığın içerisinde ışığım oldun. Sen yaşadığım ömür ve en güzel günlerimsin. Nice yaşları birlikte geçirmek dileğiyle. İyi ki doğdun sevgilim

Bu dünyada eşi ve benzeri olmayan tek kişisin. Benim için her şeyden daha değerlisin. Kalbinden geçen ne kadar güzellik varsa bu yeni yaşında seninle gelsin. Doğum günün kutlu olsun

İyi ki doğdun sevgilim. Hayatımın vazgeçilmez bir parçası olduğun için çok ama çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun

Sen… Bulduğuma hala inanamadığım, gülücüklere herkesten fazla layık olduğuna inandığım, günümü aydınlığa çeviren sevgilim… İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun.

Sen geleceğimizin mutluluğu, mazilerimizin unutulmaz insanı olarak kalacaksın sevgilim, seninle ben her yerdeyim. Kucak dolusu sevgilerle doğum gününü kutlarım.

Ne aradıysam bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu seninle var olmuşum. Sende bütün özlemler, sende bütün gelecek. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Doğum günün kutlu olsun güzeller güzeli.

Hayat hiç ummadığınız anda mucizedir aslında. Benim mucizem sana dair yaşanan ne varsa. İyi ki doğdun.

Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim? Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice nice yıllara güzel melek.

Sadece bugün değil, seninle geçen her gün çok değerli. Hayatımın parçası olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğdun!