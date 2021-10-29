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Haberler FotoHaber Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri
Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 11:45

Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Doğum günü mesajları herkesi şüphesiz oldukça sevindiren maneviyatı çok yüksek sözlerdir. Doğum gününüzün hatırlanması sizi ne kadar mutlu ediyorsa sevdiklerinizi de o kadar mutlu edecektir. Sevgiliye, arkadaşa, ablaya, anneye, babaya, yeğene, oğluma ya da kızıma doğum günü mesajları seçeneklerinden birisini göndermek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. En güzel doğum günü mesajları etkileyici, komik, kısa, uzun alternatifler ile sizlerle. 2021 Arkadaş ve sevgiliye doğum günü mesajı seçeneklerine göz atmak için sayfayı aşağıya kaydırın. İşte, en güzel doğum günü kutlama mesajları, doğum günün kutlu olsun ve iyi ki doğdun sözleri

Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Doğum günleri herkes için en anlamlı ve maneviyatı en yüksek günlerden birisidir. Sevdiklerinizin doğum gününü kutlarken hediye alabilir, pasta alabilir ya da en güzel doğum günü mesajları seçeneklerinden birisini ona gönderebilirsiniz. Sevgiliye, arkadaşa, ablaya, anneye, babaya, yeğene, oğluma ya da kızıma doğum günü mesajı göndermek istiyorum diyorsanız bu başlık altında yer alan en güzel doğum günü mesajları ve sözleri seçeneklerine göz atabilirsiniz. En güzel, resimli, kısa, uzun, anlamlı, komik ve etkileyici doğum günü mesajları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Resimli doğum günü mesajları ile iyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun sözleri indirerek doğrudan dilediğinize yollayabilirsiniz.

Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Sevgiliye Doğum Günü Mesajı

Hayatımda sen olduğun için çok şanslıyım. Hayatının geri kalanında tüm kötülükler senden uzak olsun. Birlikte geçireceğimiz nice güzel yaşlarımız olsun. İyi ki doğdun

Yürekten sevdiğim… Güneş gibi parıldayıp, renk kattın hayatıma. Karanlığın içerisinde ışığım oldun. Sen yaşadığım ömür ve en güzel günlerimsin. Nice yaşları birlikte geçirmek dileğiyle. İyi ki doğdun sevgilim

Bu dünyada eşi ve benzeri olmayan tek kişisin. Benim için her şeyden daha değerlisin. Kalbinden geçen ne kadar güzellik varsa bu yeni yaşında seninle gelsin. Doğum günün kutlu olsun

İyi ki doğdun sevgilim. Hayatımın vazgeçilmez bir parçası olduğun için çok ama çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun

Sen… Bulduğuma hala inanamadığım, gülücüklere herkesten fazla layık olduğuna inandığım, günümü aydınlığa çeviren sevgilim… İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun.

Sen geleceğimizin mutluluğu, mazilerimizin unutulmaz insanı olarak kalacaksın sevgilim, seninle ben her yerdeyim. Kucak dolusu sevgilerle doğum gününü kutlarım.

Ne aradıysam bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu seninle var olmuşum. Sende bütün özlemler, sende bütün gelecek. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Doğum günün kutlu olsun güzeller güzeli.

Hayat hiç ummadığınız anda mucizedir aslında. Benim mucizem sana dair yaşanan ne varsa. İyi ki doğdun.

Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim? Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice nice yıllara güzel melek.

Sadece bugün değil, seninle geçen her gün çok değerli. Hayatımın parçası olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğdun!

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Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Arkadaşa Doğum Günü Mesajı

Dostluğumuzun daha da artacağı ve iyi-kötü gelecek olan her günü beraber karşılayacağımız 365 gününü görmek için sabırsızlanıyorum. Mutlu yıllar dostum.

Bazen coşku dolu, bazense hüsran içinde geçiyor ömür. Olsun! Arkanı döndüğünde seni sevenlerin yanında olduğunu bilmek kadar güzel ne var ki bu hayatta! Senin için bu anlamlı günde, her zaman olduğu gibi yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Doğum günün kutlu ve mutlu olsun.

Gerçek bir dostluğa mesafeler hiç engel değildir. Her ne kadar bu mutlu gününde yanında olamasam da, kalbim ve aklımla her zaman senin yanındayım canım arkadaşım. İyi ki doğdun, doğum günü kutlu olsun.

Aramızdaki gerçek dostluğun daha da pekişeceği iyi günde ve kötü günde yine beraber olacağımız gelecek 365 günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu günler bittiğinde inşallah yine en sevdiğim arkadaşımın doğum gününü kutluyor olacağım. İyi ki doğdun sevgili arkadaşım.

Dostlar arasına hasret uçurumu girdiğinde yıldızlarla vuslat köprüsü kurduk yürekten yüreğe. Gönlümüzün hasret günlüğüne unutmayı ve unutulmayı hiç yazmadık nice mutlu yıllara güzel arkadaş…

Sağlıktan öte hiçbir şeyin ehemmiyetinin olmadığı şu dünyada sana yaşamların en sıhhatlisini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Ablaya Doğum Günü Mesajı

Sevgili ablam, en kalbi dileklerimle yeni yaşını tebrik eder, Allah'tan sağlık, mutluluk esenlikler dilerim.

Babamın ilk göz ağrısı, annemin İlk nuru, benim koruyucu meleğim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara…

Senin o iyi kalbin her zaman mutlulukları hak ediyor. İnşallah her zaman mutlu olursun. Doğum günün kutlu olsun.

Senin o güzel yüreğin her zaman en güzel mutlulukları hak ediyor. İyi ki ablamsın, iyi ki canımsın nice senelere.

Benim güzel canım ablacım yeni yaşınla beraber her şey gönlünce olsun iyi ki doğdun. Nice nice yıllara canım ablam.

Benim ablam kimseye benzemez. İçinde sevgi, iyilik hiç eksik olmaz. Her zaman güler yüzün olması dileğimle nice senelere.

Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Kızıma Doğum Günü Mesajı

Doğum günün kutlu olsun benim güzel kalpli, tatlı yüzlü kızım. İyi ki doğdun iyi ki varsın…

Canım kızım. Doğum günün kutlu olsun. Çok sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yılların olsun…

Aşkım, güzelim, değerlim benim. Doğum günün kutlu olsun. Benim kızım olduğun için Allah'a şükürler olsun. Seni çok seviyorum.

Prensesim doğum günün kutlu olsun. Bu güzel ve özel günde, yeni yaşının sana mutluluk, huzur getirmesini, tüm dileklerinin de gerçekleşmesini dilerim. Seni çok seviyorum.

Kalbimin bir yarısı senin benim güzeller güzeli kızım. Bu özel gününde, yaşamın boyunca mutlu ve huzurlu olmanı diliyorum. İyi ki doğdun, Seni çok seviyorum.

Benim dünyadaki en büyük hediyem, sensin kızım. İyi ki benim kızımsın. Sana sahip olduğum günden bu zamana kadar bu duygum değişmedi. Mutlu bir ömür dilerim. İyi ki doğdun…

Bana dünya ve kendim hakkında herkesten daha çok şey öğreten kıza Mutlu Yıllar.

Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Oğluma Doğum Günü Mesajı

Haydi, bakalım kaç oldun sen bugün iyi ki doğdun canım oğlum.

Bebeğim, çocuğum, delikanlım. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Hayatımın neşesi, güzel gözlü, altın yürekli oğlum, doğum günün kutlu olsun.

Sağlık, başarı, mutluluk, aşk seninle olsun, sende hep benimle ol! Mutlu yıllar oğlum!

Doğum Günü Mesajları 2021: Sevgiliye, Arkadaşa, Tüm Sevdiklerinize En Güzel, Anlamlı Doğum Günü Kutlama Mesajı Ve Sözleri

Önce minik ellerinle merhaba dedin hayata, küçük gözlerinle gülümsedin sonra bana. İyi ki geldin, iyi ki doğdun canım oğlum.

Bebeklik kokunu hala hissediyorum biliyor musun oğlum. Doğum günün kutlu olsun benim mis kokulum.

Bugün ne dilediysen gerçek olsun oğlum. Yeni yaşın sana mutluluk, neşe ve başarı getirsin. Yakışıklı oğlum doğum günün kutlu olsun.

Güneş gibi parlak, yağmurun damlaları kadar saf ve temiz bir ömrünün olması dileği ile yeni yaşın kutlu olsun prensim.

Sağlıklı ve mutlu günlere sahip ol oğlum. Hayatın boyunca diledikleri senin olur inşallah. Bu yeni yaşında muhteşem bir şekilde yaşa iyi ki doğdun.

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