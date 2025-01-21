Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
12:36
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? 12500 lira emekli maaşı alana ne kadar fark verilecek?
SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,75'lik zammın belli olmasıyla Ocak ayının 17'sinden itibaren maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Emekli zammı için enflasyon farkıyla beraber yüzde 4 ek ödeme ile beraber yeniden hesaplandı. En düşük emekli maaşı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerken süreç devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı zammından doğan fark hesaplara ne zaman geçecek, ne kadar fark yatacak? İşte detaylar...