Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK verileri ile Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. İkamet ettikleri il ve ilçe için oy kullanan seçmenler, yerel seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilecek. Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları da anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Odunpazarı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına 31 Mart akşamı buradan ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.