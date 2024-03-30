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Haberler Galeri Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK verileri ile Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:00

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK verileri ile Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları 2024 takip ekranı araştırmaları hız kazandı. 78 bulunan ve 48 bin 558 nüfuslu ilçede ikamet eden vatandaşlar Odunpazarı seçimi kim kazandı sorusunu gündeme taşıdı. Oy verme sürecinin ardından oy sayımı başlayacak. Açılan sandıklardan çıkan veriler yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylar haberimizde yer alacak. Odunpazarı yerel seçim sonuçları da 31 Mart akşamı sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. İkamet ettikleri il ve ilçe için oy kullanan seçmenler, yerel seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilecek. Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları da anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Odunpazarı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına 31 Mart akşamı buradan ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Özkan Alp

CHP: Kazım Kurt

İYİ Parti: Emine Edizgil

DEM Parti: Ferit Dilman

Yeniden Refah: Dinç Biber

Eskişehir Odunpazarı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Eskişehir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Odunpazarı Seçim Sonuçlarıı

Tepebaş Seçim Sonuçları

Alpu Seçim Sonuçları

Beylikova Seçim Sonuçları

Çifteler Seçim Sonuçları

Günyüzü Seçim Sonuçları

Han Seçim Sonuçları

İnönü Seçim Sonuçları

Mahmudiye Seçim Sonuçları

Mihalgazi Seçim Sonuçları

Mihalıççık Seçim Sonuçları

Sarıcakaya Seçim Sonuçları

Seyitgazi Seçim Sonuçları

Sivrihisar Seçim Sonuçları

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Eskişehir Odunpazarı'nda AK Parti Özkan Alp, CHP Kazım Kurt, İYİ Parti Emine Edizgil, DEM Parti Ferit Dilman, Yeniden Refah Partisi Dinç Biber, Zafer Partisi Selim Doruk, Memleket Partisi Alihan Göçmen, DSP Garip Yıldırım, TKP Ebru Oktay, BTP Nihat Günaydın ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ODUNPAZARI MAHALLELERİ

Odunpazarı'nda 85 mahalle vardır:

71 Evler

75.Yıl (Sultandere)

Ağapınar

Akarbaşı

Akcami

Akçağlan

Akçakaya

Akkaya

Akpınar

Alanönü

Arifiye

Aşağı Çağlan

Aşağıılıca

Avdan

Ayvacık

Büyükdere

Cunudiye

Çamlıca

Çankaya

Çavlum

Dede

Deliklitaş

Demirli

Doğankaya

Emek

Erenköy

Eşenkara

Gökmeydan

Göztepe

Gülpınar

Gültepe

Gümele

Gündoğdu

Harmandalı

Huzur

Ihlamurkent

İmişehir

İstiklal

Kalkanlı

Kanlıpınar

Karaalan

Karacahöyük

Karacaşehir

Karaçay

Karahüyük

Karamustafa

Karapazar

Karapınar

Karatepe

Kargın

Kayacık

Kayapınar

Kıravdan

Kırmızıtoprak

Kireç

Kurtuluş

Kuyucak

Lütfiye

Musalar

Orhangazi

Orta

Osmangazi

Paşa

Sarısungur

Seklice

Sevinç

Sultandere

Sümer

Süpüren

Şarkiye

Türkmentokat

Uluçayır

Vadişehir

Vişnelik

Yahnikapan

Yassıhöyük

Yenidoğan

Yenikent

Yenisofça

Yıldıztepe

Yukarıçağlan

Yukarıılıca

Yukarıkalabak

Yürükkaracaören

Yürükkırka

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