Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları! YSK verileri ile Odunpazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:00
Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları 2024 takip ekranı araştırmaları hız kazandı. 78 bulunan ve 48 bin 558 nüfuslu ilçede ikamet eden vatandaşlar Odunpazarı seçimi kim kazandı sorusunu gündeme taşıdı. Oy verme sürecinin ardından oy sayımı başlayacak. Açılan sandıklardan çıkan veriler yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylar haberimizde yer alacak. Odunpazarı yerel seçim sonuçları da 31 Mart akşamı sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek.