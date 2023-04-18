Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
07:55
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı
AK Parti iktidarında hem yurt içinde hem de sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü PKK, 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama üstüne açıklama yapıyor. Yok olmanın eşiğine gelen terör örgütü, son çare olarak Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağladı. 12 Mart'tan bu yana Kandil'deki 8 elebaşından Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek mesajı geldi.