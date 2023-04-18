Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı
Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:55

Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı

AK Parti iktidarında hem yurt içinde hem de sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü PKK, 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama üstüne açıklama yapıyor. Yok olmanın eşiğine gelen terör örgütü, son çare olarak Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağladı. 12 Mart'tan bu yana Kandil'deki 8 elebaşından Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek mesajı geldi.

MURATHAN YILDIRIM
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7’li koalisyona bağladı

6 Mart'ta kendi adaylığını masaya dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, önce HDP ziyareti, ardından da Tutum Belgesi'ne göz kırpan sözleriyle Kandil'in gönlünü yaptı.

Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7’li koalisyona bağladı

12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek mesajı paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7’li koalisyona bağladı

İşte terör örgütünden gelen destek mesajları:

Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7’li koalisyona bağladı

CEMİL BAYIK
Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir.

Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi, terör örgütü tutuştu! PKK elebaşı Millet İttifakı'na oy topluyor | Video

Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7’li koalisyona bağladı

MURAT KARAYILAN
Altılı masaya operasyon çekmek istediler ama altılı masa dağılmadı. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir.

SON DAKİKA