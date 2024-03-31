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Haberler Galeri Malatya Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Malatya seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:30

Malatya Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Malatya seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Malatya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla il il ilçe ilçe arama yaparak şehrinizde yerel seçimleri hangi adayın kazandığını öğrenebilirsiniz. 31 Mart Yerel Seçimleri YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte kamuoyunun bilgisine sunulacak. Malatya'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulmak için aşağıdaki ekranı inceleyerek 2024 YSK Malatya yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Malatya seçim sonuçları! YSK Malatya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri için sona gelindi. Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği seçimlerde yerel yöneticiler halk oylamasıyla belirlenecek. 81 ildeki yerel yöneticilerin belirlendiği seçimin akşamında tüm iller gibi Malatya seçim sonuçları da belli olacak. Malatya'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulmak için aşağıdaki ekran üzerinden il il ilçe ilçe arama yapabilirsiniz. İşte YSK Malatya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Malatya seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Malatya seçim sonuçları! YSK Malatya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Sami Er

CHP: Veli Ağbaba

TİP: Burcu Aslan

TKP: Hüsne Yaşar

YTP: Yusuf Yılmaz

Malatya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Malatya seçim sonuçları! YSK Malatya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Malatya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Battalgazi Seçim Sonuçları

Yeşilyurt Seçim Sonuçları

Akçadağ Seçim Sonuçları

Arapgir Seçim Sonuçları

Arguvan Seçim Sonuçları

Darende Seçim Sonuçları

Doğanşehir Seçim Sonuçları

Doğanyol Seçim Sonuçları

Hekimhan Seçim Sonuçları

Kale Seçim Sonuçları

Kuluncak Seçim Sonuçları

Pütürge Seçim Sonuçları

Yazıhan Seçim Sonuçları

Malatya seçim sonuçları! YSK Malatya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Malatya'da AK Parti Sami Er, CHP Veli Ağbaba, TİP Burcu Aslan, TKP Hüsne Yaşar, YTP Yusuf Yılmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Malatya seçim sonuçları! YSK Malatya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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