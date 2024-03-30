Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. İkamet ettikleri il ve ilçe için oy kullanan seçmenler, yerel seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilecek. 2024 Samsun Atakum seçim sonuçları da anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Atakum seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına 31 Mart akşamı buradan ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

SAMSUN ATAKUM SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Samsun Atakum seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.