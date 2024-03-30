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Haberler Galeri Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:01

Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Samsun Atakum seçim sonuçları 2024 takip ekranı araştırmaları hız kazandı. 57 mahallesi bulunan ve 245 bin 328 nüfuslu ilçede ikamet eden vatandaşlar Atakum seçimi kim kazandı sorusunu gündeme taşıdı. Oy verme sürecinin ardından oy sayımı başlayacak. Açılan sandıklardan çıkan veriler yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylar haberimizde yer alacak. 2024 Atakum yerel seçim sonuçları da 31 Mart akşamı sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. İkamet ettikleri il ve ilçe için oy kullanan seçmenler, yerel seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilecek. 2024 Samsun Atakum seçim sonuçları da anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Atakum seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına 31 Mart akşamı buradan ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

SAMSUN ATAKUM SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Samsun Atakum seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ATAKUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Özlem Maraş

CHP: Serhat Türkel

İYİ Parti: Adem Bektaş

Yeniden Refah Partisi: Okan Keskin

BBP: Recep Çakır

Samsun Atakum Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Samsun'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Atakum Seçim Sonuçları

Canik Seçim Sonuçları

İlkadım Seçim Sonuçları

Tekkeköy Seçim Sonuçları

19 Mayıs Seçim Sonuçları

Alaçam Seçim Sonuçları

Asarcık Seçim Sonuçları

Ayvacık Seçim Sonuçları

Bafra Seçim Sonuçları

Çarşamba Seçim Sonuçları

Havza Seçim Sonuçları

Kavak Seçim Sonuçları

Ladik Seçim Sonuçları

Salıpazarı Seçim Sonuçları

Terme Seçim Sonuçları

Vezirköprü Seçim Sonuçları

Yakakent Seçim Sonuçları

Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ATAKUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Samsun Atakum'da AK Parti Özlem Maraş, CHP Serhat Türkel, İYİ Parti Adem Bektaş, Yeniden Refah Partisi Okan Keskin, BBP Recep Çakır, TİP Ayşegül Civil, Zafer Partisi Tugay Başsan, Memleket Partisi Hasan Maraz, ANAP Yasin Çam ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Samsun Atakum seçim sonuçları! YSK Atakum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ATAKUM MAHALLELERİ

Atakum'da 57 mahalle vardır:

Akalan

Aksu

Alanlı

Aslandamı

Atakent

Atatepe

Ayvalı

Balaç

Beypınar

Büyükkolpınar

Büyükoyumca

Camii

Cumhurıyet

Çakırlar

Çakırlar Yalı

Çamlıyazı

Çatmaoluk

Çobanlı

Çobanözü

Denizevleri

Elmaçukuru

Erikli

Esenevler

Güneyköy

Güzelyalı

Güzelyurt

İncesu

İncesu Yalı

İstiklal

Kabadüz

Kamalı

Karakavuk

Karaoyumca

Kasnakçımermer

Kayagüney

Kesili

Körfez

Köseli

Kulacadağ

Kurugökçe

Küçükkolpınar

Mevlana

Meyvalı

Mimarsinan

Özören

Sarayköy

Sarıışık

Sarıtaş

Sarıyusuf

Şenyurt

Taflan Merkez

Yalı

Yenimahalle

Yeşildere

Yeşiltepe

Yeşilyurt

Yukarıaksu

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