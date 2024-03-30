Samsun Canik seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Canik yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 tarihli yerel seçim ile birlikte önümüzdeki 5 yıl görevde kalacak olan belediye başkanları halk oylaması ile netleşecek. Bu noktada oy kullanacak olan seçmenler bulundukları ilçe ve mahalle için tüm detayları yakından takip ederken, Samsun Canik seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık oy oranları ile açıklanacak.

SAMSUN CANİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Samsun Canik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.