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Haberler Galeri Samsun Canik seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Canik yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:30

Samsun Canik seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Canik yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Samsun Canik seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, Samsun Canik seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!

Samsun Canik seçim sonuçları | YSK Canik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 tarihli yerel seçim ile birlikte önümüzdeki 5 yıl görevde kalacak olan belediye başkanları halk oylaması ile netleşecek. Bu noktada oy kullanacak olan seçmenler bulundukları ilçe ve mahalle için tüm detayları yakından takip ederken, Samsun Canik seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık oy oranları ile açıklanacak.

SAMSUN CANİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Samsun Canik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Samsun Canik seçim sonuçları | YSK Canik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN CANİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İbrahim Sandıkçı

CHP: Özler Yılmaz

İYİ Parti: Turgay Ulusoy

Yeniden Refah Partisi: Yılmaz Hocaoğlu

Dem Parti: Metin Bayhar

Samsun Canik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Samsun Canik seçim sonuçları | YSK Canik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Samsun Canik 'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Atakum Seçim Sonuçları

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İlkadım Seçim Sonuçları

Tekkeköy Seçim Sonuçları

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Terme Seçim Sonuçları

Vezirköprü Seçim Sonuçları

Yakakent Seçim Sonuçları

Samsun Canik seçim sonuçları | YSK Canik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Samsun Canik 'de AK Parti İbrahim Sandıkçı, CHP Özler Yılmaz, İYİ Parti Turgay Ulusoy, Yeniden Refah Partisi Yılmaz Hocaoğlu ve Dem Parti Metin Bayhar ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Samsun Canik seçim sonuçları | YSK Canik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN CANİK MAHALLELERİ

Samsun Canik 'de 52 mahalle vardır:

  1. Adatepe
  2. Alibeyli
  3. Ambarpınar
  4. Atatürk
  5. Avluca
  6. Başalan
  7. Başkonak
  8. Belediye Evleri
  9. Çağlayan
  10. Çamalan
  11. Demirci
  12. Dereler
  13. Devgeriş
  14. Düvecik
  15. Düzardıç
  16. Düzören
  17. Gaziosmanpaşa
  18. Gecehan
  19. Gödekli
  20. Gökçepınar
  21. Gölalan
  22. Gültepe
  23. Gürgenyatak
  24. Hacı İsmail
  25. Hacınaipli
  26. Hasköy
  27. Hilaltepe
  28. İkiyüz Evler
  29. İmamlar
  30. Kaleboğazı
  31. Karşıyaka
  32. Kaşyayla
  33. Kestanepınar
  34. Kızıloğlak
  35. Kozlu
  36. Kuzey Yıldızı
  37. Muratlı
  38. Sarıbıyık
  39. Soğuksu
  40. Tekkiraz
  41. Teknepınar
  42. Toptepe
  43. Toygar
  44. Tuzaklı
  45. Uluçayır
  46. Uludağ
  47. Üçpınar
  48. Yavuz Selim
  49. Yayla
  50. Yeniköy
  51. Yenimahalle
  52. Yeşilpınar
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