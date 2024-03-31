Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
01:27
31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandıkların başında yerlerini alıyorlar. 81 ilden milyonlarca vatandaşın oylarını kullanacağı seçimde Çarşamba yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Oy verme sürecinin tamamlanması ve sandıkların kapanmasıyla birlikte YSK tarafından yayın yasağının kaldırılması bekleniyor. Seçim yasaklarının son bulmasının hemen ardından güncel ve anlık 2024 yerel seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç ekranında olacak. Çarşamba oy sonuçları da bu adres üzerinden takip edilebilecek. İşte, YSK ile Çarşamba yerel seçim sonuçları