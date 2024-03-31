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Haberler Galeri Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 01:27

Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandıkların başında yerlerini alıyorlar. 81 ilden milyonlarca vatandaşın oylarını kullanacağı seçimde Çarşamba yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Oy verme sürecinin tamamlanması ve sandıkların kapanmasıyla birlikte YSK tarafından yayın yasağının kaldırılması bekleniyor. Seçim yasaklarının son bulmasının hemen ardından güncel ve anlık 2024 yerel seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç ekranında olacak. Çarşamba oy sonuçları da bu adres üzerinden takip edilebilecek. İşte, YSK ile Çarşamba yerel seçim sonuçları

Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için bu Pazar 81 ilin tamamında milyonlarca seçmen 5 yıllık süreyle yerel yöneticilerini seçmek üzere oylarını kullanacaklar. Bu noktada Çarşamba ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Çarşamba seçim sonuçları mercek altına alınıyor. İşte Pendik seçim sonuçları sabah.com.tr seçim ekranında

SAMSUN ÇARŞAMBA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Samsun Çarşamba seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN ÇARŞAMBA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti:Ender Gür

CHP: İlhan Yürükçü

İYİ Parti: Hüseyin Köz

Yeniden Refah Partisi:Necattin Arpacı

Zafer Partisi: Mehmet Çolak

Dem Parti:Heliz Kolanç Şerifoğlu

Samsun Çarşamba Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Samsun'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Atakum Seçim Sonuçları

Canik Seçim Sonuçları

İlkadım Seçim Sonuçları

Tekkeköy Seçim Sonuçları

19 Mayıs Seçim Sonuçları

Alaçam Seçim Sonuçları

Asarcık Seçim Sonuçları

Ayvacık Seçim Sonuçları

Bafra Seçim Sonuçları

Çarşamba Seçim Sonuçları

Havza Seçim Sonuçları

Kavak Seçim Sonuçları

Ladik Seçim Sonuçları

Salıpazarı Seçim Sonuçları

Terme Seçim Sonuçları

Vezirköprü Seçim Sonuçları

Yakakent Seçim Sonuçları

Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Samsun Çarşamba'da AK Parti Hacı Mustafa Palancıoğlu, CHP Özgür Alçı,İYİ Sedat Kılınç, Yeniden Refah Partisi Ahmet Taylan, DEM Parti Hasan Ekici ve Zafer Partisi Ahmet Erol ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Samsun Çarşamba seçim sonuçları! YSK Çarşamba yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇARŞAMBA MAHALLELERİ

ACIKLI

AĞCAGÜNEY

AHUBABA

AKÇALTI

AKÇATARLA

AKKUZULU

ALİ FUAT BAŞGİL

ALİBEYLİ

ALLI

ARIM KÖSELİ

AŞAĞI DİKENCİK

AŞAĞI DONURLU

AŞAĞI ESENLİ

AŞAĞI KAVACIK

AŞAĞI MUSALLA

AŞAĞI TURGUTLU

AŞIKLI

ATAKÖY

BAFRACALI

BAHÇELİEVLER

BAYRAMLI

BEYLERCE

BEYYENİCE

BEZİRGAN

BOYACILI

BÖLMEÇAYIR

CANLI

CUMHURİYET

ÇALTI

ÇAMLICA

ÇATAK

ÇAY

ÇAYVAR

ÇELİKLİ

ÇERÇİLER

ÇINARLIK

DALBAHÇE

DAMLATAŞ

DEMİRASLAN

DEMİRCİLİ

DEMİRLİ

DENİZLER

DEYİNCEK

DİKBIYIK

DURAKBAŞI

DURUSU

EĞERCİLİ

EĞRİDERE

EĞRİKUM

EPÇELİ

ESENÇAY

ESENTEPE

GAZİ

GÖKÇEÇAKMAK

GÖKÇELİ

GÜLDERE

GÜLÖREN

GÜLYAZI

GÜNEŞLİ

GÜZPINAR

HACILIÇAY

HASBAHÇE

HELVACALI

HÜRRİYET

IRMAKSIRTI

İSTİKLAL

KABACEVİZ

KARAAĞAÇ

KARABAHÇE

KARACALI

KARAKAYA

KARAKULAK

KARAMUSTAFALI

KAYDAN

KEMER

KESTANEPINAR

KIZILOT

KİRAZBUCAĞI

KİRAZLIKÇAY

KOCAKAVAK

KOLDERE

KONUKLUK

KÖKLÜK

KÖROĞLU

KUMKÖY

KUMTEPE

KURTAHMETLİ

KURTULUŞ

KUŞÇULU

KUŞHANE

KÜRTÜN

MAHMUTLU

MELİK

MUSÇALI

NAMAZLI

ORDU

ORDUBAŞI

ORTA

OTLUK

OVACIK

OYMALI

ÖMERLİ

PAŞAYAZI

PORSUK

SAHİL

SARAÇLI

SARICALI

SEFALI

SELİMİYE

SIĞIRTMAÇ

SOĞUCAK

SUĞLUCA

SUNGURLU

ŞENYURT

ŞEYHGÜVEN

ŞEYHHABİL

TAŞDEMİR

TATARLI

TİLKİLİ

TURGUTLU

ULUKÖY

ULUPINAR

UMUT

USTACALI

UZUNLU

ÜÇKÖPRÜ

VAKIFKÖPRÜ

YALI

YAMANLI

YAYCILAR

YENİ KARACALI

YENİ KIŞLA

YENİ KÖSELİ

YEŞİLDERE

YEŞİLIRMAK

YEŞİLOVA

YUKARI AĞCAGÜNEY

YUKARI DİKENCİK

YUKARI DONURLU

YUKARI ESENLİ

YUKARI KARABAHÇE

YUKARI KAVACIK

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