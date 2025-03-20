Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
10:33
4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı'yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı'yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’
Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Suudi Arabistan Medine ziyaretlerinin ardından İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Ünlü iş insanı babalık davasıyla ilgili sorulara sinirlenince eşi Nazlı Sabancı'yı beklemeden uzaklaştı.