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Haberler Galeri Aslantuğların müstakbel gelininin güzelliğine bakın! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın sevgilisi hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:52

Aslantuğların müstakbel gelininin güzelliğine bakın! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın sevgilisi hayran bıraktı!

Eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu sosyal medyada güzelliğiyle gündem oldu. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl nokta koyan Arzum Onan, Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan genç sevgililer Can Aslantuğ ile Lal Gümüşçüoğlu ilgi odağı oluyor. Öyle ki Lal Gümüşçüoğlu kayınvalidesi Arzum Onan'a çok benzetiliyor. İşte Arzum Onan'ın müntakbel gelini...

Aslantuğların müstakbel gelininin güzelliğine bakın! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisi hayran bıraktı!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi, Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı...

Aslantuğların müstakbel gelininin güzelliğine bakın! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisi hayran bıraktı!

Tescilli güzel Arzum Onan'ın müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu sosyal medyada gündem oldu.

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Aslantuğların müstakbel gelininin güzelliğine bakın! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisi hayran bıraktı!

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu.

Aslantuğların müstakbel gelininin güzelliğine bakın! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisi hayran bıraktı!

Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı aşk haberlerinde geçse de asıl bombayı Arzum Onan patlattı. Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye yelken açan Arzum Onan şu sıralar adeta aşk sarhoşu.

Aslantuğların müstakbel gelininin güzelliğine bakın! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisi hayran bıraktı!

Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık.

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