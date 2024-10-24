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Haberler Galeri "Beğenmediğin Halil'e dön de bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...
Giriş Tarihi: 24.10.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 06:45

"Beğenmediğin Halil'e dön de bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...

Sevilen oyuncular Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadıkları dizi Adını Feriha Koydum hala tekrarları ile büyük ilgi görüyor. Peki zengin erkek, fakir kız konulu "Adını Feriha Koydum" dizisi karakterleri aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Adını Feriha Koydum oyuncularının son halleri merak ediliyor. Bunlardan biri de Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya. Oyuncunun değişimini görenler "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" demeden edemiyor. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...

Beğenmediğin Halil’e dön de bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyolarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Beğenmediğin Halil’e dön de bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...

Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şaşırttı.

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Beğenmediğin Halil’e dön de bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...

Dizide silik bir kraktere hayat veren oyuncu, şimdilerde yakışıklılığıyla beğeni topluyor.

Beğenmediğin Halil’e dön de bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...

Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

Beğenmediğin Halil’e dön de bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...

Yakışıklı oyuncu şimdilerde tiyatroya yönelmiş ve bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

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