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Haberler Galeri Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:25

Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!

Bir döneme damga vuran manken ve sunucu Nefise Karatay, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada kendisine en çok gelen soruyu açıklayan Nefise Karatay, verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Nefise Karatay, kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı. Karatay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Nefise Karatay'ın yaşı ve dikkat çeken açıklamaları.

Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!

Nefise Karatay, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Yıllara meydan okuyan Nefise Karatay, sosyal medyada aldığı mesajları açıkladı.

Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!

"SİZ DE YAŞLANDINIZ"
Sosyal medyada sık sık fit haliyle pozlar veren ve hayatından sporu eksik etmeyen Nefise Karatay, kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı.

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Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!

"İNŞALLAH 80-90 OLURUM"

Karatay "Çok şükür inşallah daha da yaşlanırım. 80-90'lı yaşları sağlıklı görebilmek ne büyük şans." dedi.

Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!

2 ÖĞÜN BESLENİYOR

Nefise Karatay, spor yapıp 2 öğün beslenerek yıllara meydan okuyor ve formunu koruyor.

Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirdi.

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