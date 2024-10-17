Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
15:25
Nefise Karatay’ın yaşını duyanlar çok şaşırdı! Takipçilerinden mesaj yağdı!
Bir döneme damga vuran manken ve sunucu Nefise Karatay, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada kendisine en çok gelen soruyu açıklayan Nefise Karatay, verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Nefise Karatay, kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı. Karatay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Nefise Karatay'ın yaşı ve dikkat çeken açıklamaları.