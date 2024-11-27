Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
06:40
Neşeli Günler'in Tuncay'ını şimdi tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Necati Aslan'a yıllar acımadı...
Yeşilçam filmlerinin en sevilenlerinden olan Neşeli Günler yeniden izleyici ile buluşunca sosyal medyada da gündem oldu. Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde kanalı değiştiremediği Neşeli Günler, bir turşu suyu yüzünden ayrılan çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatıyor. 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur. Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı. Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde olmasa da bir çok filme imza attı. Şimdiler görenlerin Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olduğuna asla inanamayacağı Necati Aslan'ın son hali herkesi şaşırttı...