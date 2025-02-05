Haberler
Yaşam
6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Gaziantep ve Malatya'da yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:51
6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Gaziantep ve Malatya'da yarın okullar tatil mi?
6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne yaklaşırken, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da eğitim durumuyla ilgili kararlar merak ediliyor. Depremin en çok etkilediği illerde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi beklenirken, öğrenciler ve veliler "6 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte valiliklerden gelen son açıklamalar…