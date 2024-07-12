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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 20:28 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 20:28

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?

Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu başlığı ile araştırılan 9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini koruyor. Meclis'te görüşülmeye başlanan ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çalışmayla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. TBMM'de görüşülen 39 maddelik yargı paketi taslağı ve içeriğine göre 20 farklı kanunda değişikliğe gidiliyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Genel Kurul'da görüşülmesi ardından Meclis adımını tamamlaması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen çalışma hakkında Bakan Tunç açıklamasında 'milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum' sözlerine yer vedi. İşte, beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA!

9. Yargı Paketi Meclis adımında görüşülmeye devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi:

"20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?

Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemelerin kapsamda yer aldığı 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var merak ediliyor.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

SOYADI DÜZENLEMESİ

Kadınlar, evlenince eşlerinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek.

'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir' düşüncesinden yola çıkılarak yapılan çalışma yargı paketinde yerini aldı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

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