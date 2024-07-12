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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
20:28
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?
Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu başlığı ile araştırılan 9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini koruyor. Meclis'te görüşülmeye başlanan ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çalışmayla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. TBMM'de görüşülen 39 maddelik yargı paketi taslağı ve içeriğine göre 20 farklı kanunda değişikliğe gidiliyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak?