Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:58
9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERİ2024: 4-4 ceza indirimi, genel af! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle TBMM’den ne zaman geçecek?
Meclis süreci devam eden 9.Yargı Paketi detayları araştırılmaya başladı. Genel af, denetimli serbestlik, 4-4 ceza indirimi gibi birçok düzenlemeyi içinde barındırması beklenen pakette son aşamaya gelindi. Bakan Tun. yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Özellikle mahkum ve mahkum yakınlarının ilgiyle takip ettiği süreç için detaylar beklenirken bilinen adıyla yargı paketi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Genel af var mı? İşte 4-4 ceza indirimi ve detaylar