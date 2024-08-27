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Giriş Tarihi: 27.08.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:48

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı İŞKUR TYP başvuruları gündemde. Toplum Yararına Programlar kapmasında MEB 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev alacak güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları araştırılıyor. Yeni dönem başlarken boş kadrolara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar başvuru detayları gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar MEB ilanlarını kontrol ediyorlar.Yeni dönemde alımlar ne zaman başlayacak? İşte, İŞKUR TYP personel alımı detayları….

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

TYP İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımlarıyla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

MEB TYP OKUL TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı gerçekleştiriliyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden alınıyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

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