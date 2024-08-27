Giriş Tarihi: 27.08.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
23:48
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı İŞKUR TYP başvuruları gündemde. Toplum Yararına Programlar kapmasında MEB 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev alacak güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları araştırılıyor. Yeni dönem başlarken boş kadrolara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?