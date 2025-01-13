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Kırklareli, Tekirdağ, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
21:14
Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini hissettirmeye devam ederken, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yarın eğitime ara verilecek mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?