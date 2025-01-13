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Haberler Yaşam Kırklareli, Tekirdağ, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:14

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini hissettirmeye devam ederken, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yarın eğitime ara verilecek mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın bu üç il başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, 13 Ocak Salı günü Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte, ayrıntılar...

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?

KIRKLARELİ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak, Kofçaz'da taşımalı eğitimin yarın gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürmeye devam edecek. 14 Ocak Salı günü Tekirdağ'da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'de kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürmeye devam edecek. 14 Ocak Salı günü Edirne'de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?
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