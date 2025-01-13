Kırklareli, Tekirdağ, Edirne’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın bu üç il başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, 13 Ocak Salı günü Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte, ayrıntılar...