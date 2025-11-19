Haberler
Yaşam
Market indirimleri bu hafta: A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında! İşte haftanın fırsatları
Giriş Tarihi: 19.11.2025 06:08
Market indirimleri bu hafta: A101 ve BİM aktüel kataloğu yayında! İşte haftanın fırsatları
Haftanın aktüel ürünleri market raflarını süslemeye başladı. A101 ve BİM'in yeni kataloğu yayımlandı ve indirimli ürünler alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar pek çok seçenek, bu hafta uygun fiyatlarla mağazalarda yerini alacak. Peki, bu hafta marketlerde neler var, indirimli mi?