Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

Milyonların büyük bir merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2020 özel çekilişi sonuçları yapıldı ve sıralı tam liste ile bilet sorgulama ekranı da erişime açıldı! 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve irili ufaklı çeşitli amortileri kazanma hayali ile bilet alan vatandaşlar, sıralı tam liste ile sonuçları dört gözle bekliyordu. İdare'nin Kızılay binası salonunda dün 15.00'te başlayan yılbaşı çekilişi, 20.45 itibari ile sona erdi. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama, 80 Milyon TL, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve amorti numaraları ile diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi anbean sabah.com.tr'de! Milli Piyango 2020 bilet sorgulama sayfası ile kolaylıkla size çıkan ikramiye var ise görebilir; sıralı tam liste kazandıran numaraları tek tek öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI MPİ BİLETİ SORGULAMA EKRANI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango 2020 sonuçları bilet sorgulama ekranı ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE 2020 YAYIMLANDI

Haberimizden, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı tam kazandıran numalar listesi hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.