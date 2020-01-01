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  • Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklanırken; sorgulama motoru ile sıralı tam liste kazandıran numaralar da erişime açıldı. Amorti ve 80 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye, 8 Milyon TL ve 1 Milyon TL kazandıran numaralar canlı yayında belli oldu. 80 milyon liralık büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin gittiği iller ise, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul oldu. 31 Aralık 2019 bileti sorgulama ekranı ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. çekilişi sonuçları bilet sorgulama ve sıralı tam liste kazandıran numaralar hakkında en güncel bilgiler sabah.com.tr'de! Haberimizden, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları hakkında merak edilenlere ulaşabilir, ekranı ile sıralı tam liste halinde kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 02:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 02:39
Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

Milyonların büyük bir merakla beklediği özel çekilişi sonuçları yapıldı ve sıralı tam liste ile bilet sorgulama ekranı da erişime açıldı! 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve irili ufaklı çeşitli amortileri kazanma hayali ile bilet alan vatandaşlar, sıralı tam liste ile sonuçları dört gözle bekliyordu. İdare'nin Kızılay binası salonunda dün 15.00'te başlayan yılbaşı çekilişi, 20.45 itibari ile sona erdi. bilet sorgulama, 80 Milyon TL, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve amorti numaraları ile diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi anbean sabah.com.tr'de! Milli Piyango 2020 bilet sorgulama sayfası ile kolaylıkla size çıkan ikramiye var ise görebilir; sıralı tam liste kazandıran numaraları tek tek öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI MPİ BİLETİ SORGULAMA EKRANI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango 2020 sonuçları bilet sorgulama ekranı ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE 2020 YAYIMLANDI

Haberimizden, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı tam kazandıran numalar listesi hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

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Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

BİLET SORGULAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MPİ SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sıralı tam kazandıran numaralar listesi ise şu şekilde;

BİLET SORGULAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

80000000 TL ikramiye kazanan numaralar

1358490

BİLET SORGULAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

8000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9976216

BİLET SORGULAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ sıralı tam liste kazandıran numaralar burada!

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823
6437337 6728347 7635511 9383550

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