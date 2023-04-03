Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:01

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?

Kamuda istihdam sağlayacak olan vatandaşlar PTT personel alımlarını bekliyor. Belli dönem aralığında çeşitli kadro ve branşlarda alım yapılıyor. PTT personel alımı için başvuruda bulunmak isteyenler kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formu dolduruyor. PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Peki PTT personel alımı 2023 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak? İşte bilgiler…

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?

PTT personel alımı 2023 yılında binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı belirli dönemlerde kadrosuna katmak üzere yeni personellerin alınması bekleniyor. Özellikle 18-35 yaş arasındaki kişiler tarafından merak edilen PTT personel alımı 2023 ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?

2023 PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Posta Telgraf Teşkilatı personel alımı detayları için bekleyiş devam ediyor. 2023 yılında yapılması planlanan PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde yapılacak?
SON DAKİKA