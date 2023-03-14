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Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:49

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün PTT personel alımı ilanı bekleniyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi alımlara yönelik başvuru tarihleri ve şartları hakkında internet üzerinden sorgulama yapıyor. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?

PTT personel alımı 2023 yılında en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Başvuru yapacak adayların, başvuru tarihlerini takip etmeleri önemlidir. Şartlar arasında PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Peki 2023 PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?

2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımına ilişkin güncel bir ilan ve açıklama bulunmuyor.

2023 yılında PTT'nin personel alımı yapması bekleniyor. Ancak henüz alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları belli olmadı.

PTT tarafından yayınlanacak ilan ile birlikte alım yapılacak kadrolar açıklanacak. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

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PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru başladı mı?
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