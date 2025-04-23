SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu her sarsıntı sonrası yanıtını arıyor. Özellikle İstanbul'da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki son depremin ardından gözler bir kez daha Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. Bu bağlamda ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?'' soruları gündemde yer alıyor. İşte, dakika dakika 23 Nisan 2025 Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı.