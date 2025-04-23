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SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
15:24
SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da hissedilen son depremin ardından gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son dakika deprem verilerine çevrildi. Son olarak listeye eklenen İstanbul depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile şehrin sakinlerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi.