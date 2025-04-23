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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:24

SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da hissedilen son depremin ardından gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son dakika deprem verilerine çevrildi. Son olarak listeye eklenen İstanbul depremi şiddeti, merkez üssü ve derinliği ile şehrin sakinlerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu her sarsıntı sonrası yanıtını arıyor. Özellikle İstanbul'da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki son depremin ardından gözler bir kez daha Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. Bu bağlamda ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?'' soruları gündemde yer alıyor. İşte, dakika dakika 23 Nisan 2025 Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı.

SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İSTANBUL'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA

Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:15:12:57 TSİ
Enlem:40.83333 N
Boylam:28.31417 E
Derinlik:7.02 km

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [14.24 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:13:02:10 TSİ
Enlem:40.89083 N
Boylam:28.43694 E
Derinlik:7.09 km

SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [14.24 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:13:02:10 TSİ
Enlem:40.89083 N
Boylam:28.43694 E
Derinlik:7.09 km

SON DEPREMLER LİSTESİ DAKİKA DAKİKA || 23 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:51:20 TSİ
Enlem:40.90667 N
Boylam:28.38472 E
Derinlik:7 km