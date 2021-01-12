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Son dakika: 'de 'u kilitleyen kaza! 12 araç birbirine girdi...

Son dakika haberi: 'ta Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 08:39 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:06 ABONE OL
Son dakika: TEM'de İstanbul'u kilitleyen kaza! 12 araç birbirine girdi...

İstanbul TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

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Son dakika: TEM'de İstanbul'u kilitleyen kaza! 12 araç birbirine girdi...
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