Video Yaşam İstanbul TEM'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul TEM'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul TEM'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
12.05.2021 | 08:35

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TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere giren otomobil hurda yığınına döndü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsünün ise hayatının kaybettiği öğrenildi.

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Kaza saat 03.45'te Büyükçekmece Kumburgaz Mevkii TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B. idaresindeki 34 RB 9312 idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.


Bariyerlere saplanan otomobilin motoru savruldu
Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan otomobilin motoru birkaç metre ileri savruldu. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan sürücü ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti.


Otomobil hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi
Bariyerlere saplanan otomobilin savrulan motoru ise kaza yerine çağrılan vinç yardımıyla çekiciye konularak otomobille birlikte götürüldü. Kaza yerine gelen belediye ekipleri de yolu temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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