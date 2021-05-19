İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlalinin sebep olduğu kaza kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, otomobile çarptı. Çarpılan otomobil geri geri giderek arkasındaki otomobili vurdu. Kaza anları araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Şakir Kesebir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, o anda caddede seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil, geri geri giderek yolda ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü hafif şekilde kolundan yaralandı. Yaşananlar ise kazaya karışan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.