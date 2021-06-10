Video Yaşam İstanbul'da aklın sınırlarını zorlayan kaza! Direkte asılı kalan araç kamerada

İstanbul'da aklın sınırlarını zorlayan kaza! Direkte asılı kalan araç kamerada

İstanbul'da aklın sınırlarını zorlayan kaza! Direkte asılı kalan araç kamerada
10.06.2021 | 08:49

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İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç cadde kenarındaki ağaçlık alana savrulup aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza Eyüpsultan, Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 BZ 987 plakalı hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Silahtarağa Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç cadde kenarındaki ağaçlık alana savrulup aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı. Kaza sonrası araçta bulunan Osman Volkan Gül ile Aykut Örnek, hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Aykut Örnek'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer yaralı Osman Volkan Gül ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza oluşmaması için yolda önlem aldı. Askıda kalan araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi. Kaza sonrası devrilme riski bulunan aydınlatma direğinin etrafında itfaiye ekipleri önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası araçta bulunan kişilerden hangisinin sürücü olduğunu araştırdığı öğrenildi.

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