Video Yaşam İstanbul Bakırköy'de başlayan kovalamaca D-100 Karayolu'nda kazayla son buldu: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de başlayan kovalamaca D-100 Karayolu'nda kazayla son buldu: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de başlayan kovalamaca D-100 Karayolu'nda kazayla son buldu: 1 yaralı
03.06.2021 | 08:47

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İstanbul Bakırköy'de gece saatlerinde polis ekipleri bir otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polis ekiplerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobil, D-100 Karayolu'na çıktığı sırada önce ekip aracına ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan sürücünün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Olay Bakırköy'de gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 34 HP 0816 plakalı otomobilden şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü Z.A., ise durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polis ekiplerinden kaçan otomobil sürücüsü, Bahçelievler ara sokaklarında kaçarak D-100 Karayolu istikametine devam etti.


ÖNCE POLİS ARACINA ARDINDAN BARİYERE ÇARPTI
Bu sırada polis ekipleri de şüphelinin kaçtığı güzergahta ara sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, Bahçelievler'den D-100 Karayolu Edirne istikametine girdiği esnada önce ekip aracına ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı hafif yaralı sürücü Z.A., hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yapılan kontrolde 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri de araçta detaylı inceleme yaptı. Polisin çalışmasından sonra şüphelilerin kullandığı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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