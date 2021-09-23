SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta kaldırıma çıkan minibüsün yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Midibüs, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan kişinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.