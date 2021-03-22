İstanbul Maltepe'de kamyonet dehşeti! Caddeyi böyle birbirine kattı... | video

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet önüne çıkan araçlara çarpıp 2 kişiyi yaralandı. İki kamyonetin arasında kalan bir kişi, son anda ezilmekten kurtuldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı. Sokaktan aşırı suratla aşağı inen kamyonet, park halindeki araçlara ve caddenin karşısındaki bir araca çarparak durabildi. Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaralanırken bir kişi ise kamyonetin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin sokakta araçlara çarparak ilerlemesi, çarptığı araçların savrulması, bir kişinin birbirine giren araçların arasında kalarak yere düşmesi, ardından sağ salim ayağa kalması ve sokakta yaşanan hareketlilik görülüyor.