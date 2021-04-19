İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu





Proje, İstanbul Boğazı'nı ve İstanbul'u koruma, kurtarma ve özgürlük projesi. Proje, deprem dönüşümünün de önemli bir parçası olacak.2013 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'na bakıldığında ise Kanal İstanbul güzergâhı boyunca herhangi bir depreme neden olacak diri fay bulunmuyor. Yapılacak kanal çalışmalarının fayları tetiklemesi ile ilgili tartışmaların da bilimsel bir dayanağı yok.