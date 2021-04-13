Kanal İstanbul Türkiye’nin gücünü artıracak

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nı, üçüncü köprüyü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Avrasya Tüneli'ni hatta Boğaziçi Köprüsü'nü yapmayın" diyenleri ve bu şekilde yapılan dayatmaları unutmadıklarını belirterek, "O zaman onların dediklerine boyun eğseydik ne İstanbul Havalimanı ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne Kuzey Marmara Otoyolu ne de Avrasya Tüneli olurdu. Bu projelere karşı çıkanlar ile Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar hep aynı zihniyet" diye konuştu.Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul'un dünyanın lojistik vizyon projesi olduğunu ifade etti. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler, siyasi çekişmeleri değil, halka hizmeti esas alıyoruz. Çünkü biz halka hizmeti, 'Hakka hizmet' olarak görüyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun. İhtiyaçlarını, endişelerini çok iyi biliyoruz."ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 8,4 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler- Kirazlı metro hattının tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını dile getirdi. Karaismailoğlu, projeyi, 2022 sonunda tamamlayıp halkın hizmetine sunmayı planladıklarını, bu hattın diğer toplu taşıma modlarıyla, Bağcılar-Kayaşehir, Yenikapı- Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, İkitelli-Ataköy metro hatlarıyla ve Marmaray ile birbirine bağlanacağını söyledi.