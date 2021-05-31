Son dakika: FETÖ'ye sınırdışı operasyonu! FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalandı

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.



SON DAKİKA: FETÖ üyesi Selahaddin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi





FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan ve Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayın biraderi olan zanlının, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi.





KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANIYOR

Selahaddin Gülen'in aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu öğrenildi. Küçük yaştaki kız çocuğuna Cinsel Saldırı suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla ile Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

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