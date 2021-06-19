FETÖ'cü işkenceci general Metin Alpcan’a milyonluk ceza





Disiplin koğuşundan çıkarıldıktan sonra kendi kendine konuşup güldüğü ve uyaranlara tepki vermediği görüldü. 14 Ağustos 2012'de GATA Haydarpaşa Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne yatırıldı. 17 gün yatarak tedavisinde uyku ve iştahta azalma devam edince iki ay hava değişimi raporuyla evine gönderildi. İki ay sonunda "psikotik bozukluk" bulgularının devam ettiği belirtilerek, önce bir ay, ardından üç ay daha hava değişimi uzatıldı. Hava değişimleri ve tedavilerin ardından Ferdi Geyik'le ilgili Gümüşsuyu Asker Hastanesi 18 Şubat 2013 tarihinde, "savaşta ve barışta askerliğe elverişli olmadığı" yönünde rapor verdi. Geyik bu raporla terhis edildi.