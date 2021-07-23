Muhalif cep harçlığı ABD’den





SABAH yazarı Hilâl Kaplan: Bunun sadece bir kaynaktan aldıkları fon olduğunu belirtmekte fayda var. 'Özgür' basın, bunu da yazın

Gazeteci-yazar Zafer Şahin: Vatansever gazetecileri yandaş diye hedef gösteren bu tipleri iyi tanı Türkiye. 68 kuşağı Amerikan 6. Filo'sunu denize dökmekle övünürdü. Zamane solcuları ABD parasıyla fonlanmanın iyi bir şey olduğunu savunuyor! Deniz Gezmiş bunları görse dalardı. Net...