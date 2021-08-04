Son dakika: Başkan Erdoğan’dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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ORMAN YANGINLARI

Öncelikle son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selin ardından hemen Rize'ye gittik. Vatandaşlarla bir araya geldik. Günü birlikte olsa Rize'den Arhavi'ye geçtik. Oradaki vatandaşlarımızla bir adeta miting türü buluşmamız oldu. Gerek esnaf gerek oradaki selin oradaki istila ettiği evlerin durumu üzücüydü. Valilerimize zarar tespitlerinin yapılması yönünde talimat verdik. Hem ayni hem nakdi yönde hızlı hareket etmek için. Valilerimizden gerek Artvin gerek Rize'de hızlı hareket etmelerini istedik.

Ödemelrin hemen başlanması talimatını verdik. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. 1 yıl içerisinde de TOKİ olarak bu konutları bitirip, Arhavi'de buradaki konutların sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz.

Yangında sekizinci gün. Tüm şiddetiyle devam ediyor. Yangında otellerde kalanlar var. Tahliye çalışmalarını gerçekleştirdik. Denizden ve karadan tahliye çalışmalarını yaptık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında.

Örneğin şu anda ülkemizin önemli iş adamlarının sahip olduğu Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunalarla mcücadele etmiyoruz.

Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var.

Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.

2002'de su ikmal aracı hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok. 2021'de 2170 adet var. 2002'de 14 adet 21 ton kapasiteli uçak var. 2021'de 682 adet bu noktada iş makinesi var.

Bütün bunlarla beraber yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz.

Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıpta Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak gönderdi.