Orman yangınlarında terör örgütü izi! Başkan Erdoğan: Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri A Haber ve ATV ortak yayınında değerlendiriyor. Başkan Erdoğan, son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilen soruları yanıtlıyor.