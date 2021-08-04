Başkan Erdoğan: Yalan estiriliyor, şu an bölgede 20 uçak var | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ‘’Yalan terörü estiriliyor. Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır.’’ dedi.