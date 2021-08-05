Termik santrale ulaşan yangındaki ölüm kapanı kamerada! A Haber ekibi alevlerin arasında dehşeti böyle yaşadı...
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Son dakika haberleri... Muğla Milas Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan orman yangınında alevlerin arasında kalan A Haber ekibinin yaşadığı ölüm tehlikesi saniye saniye kameradaya böyle yansıdı...