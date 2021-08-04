Video Haber Başkan Erdoğan’dan Türk sporcuların Olimpiyatlardaki başarıları hakkında açıklama | Video

Başkan Erdoğan’dan Türk sporcuların Olimpiyatlardaki başarıları hakkında açıklama | Video

Başkan Erdoğan’dan Türk sporcuların Olimpiyatlardaki başarıları hakkında açıklama | Video
04.08.2021 | 23:07

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Başkan Erdoğan, Türk sporcuların Olimpiyatlardaki başarıları hakkında açıklama yaptı.

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