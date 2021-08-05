Video Yaşam Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri
05.08.2021 | 09:01

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Muğla Milas'taki orman yangınlarının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nden son dakika haberleri! Kemerköy Termik Santrali'nden ve çevresindeki orman yangınından canlı yayınle son gelişmeler... (5 Ağustos 2021 Perşembe)

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Alevler termik santrali sardı, 10 mahalle tahliye edildi
Tüm uyarılara rağmen havadan müdahaleler de yetersiz kalınca Milas yangını rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangın öncesi santraldeki patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı, çalışanlar tahliye edildi. Saat 21.00 sıralarında alevler rüzgarın da etkisiyle çevreyi sardı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangın nedeniyle 10 mahallenin tahliye edildiğini duyurdu

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