Başkan Erdoğan açıkladı: 187 yangın çıktı, şu anda 15 noktada yangın devam ediyor | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ''Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı. 187 yangın çıktı. Şu anda 15 noktada yangın devam ediyor. '' dedi.