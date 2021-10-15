AK Partili Kaynar, CHP’li İBB’nin TÜGVA’ya karşı yaptığı hukuksuzluğu anlattı

Kaynar açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Gelelim idari sözleşmeler meselesine 2886 sayılı yasadada 4737 ihale kanununda da ve diğer ihale kanunlarında da açıkça şu düzenlemeler vardır; Sözleşmeler yapılıncaya kadar idare hukuku esastır. Sözleşmeye bağlandıktan sonra özel hukuk geçerlidir. Bunlar Danıştay'ın ve Yargıtay'ın kökleşmiş kurallarıdır. Ama burada vatandaş oraya el koymaya gasbetmeyi kafaya koymuş ya kural falan hak getire… Zaten bunların anlayışına göre eğer mahkeme bunların istediği şekilde karar verirse hukuki karar vermiş oluyor bunların talebi doğrultusunda ve bunların istediği yönde karar vermemiş ise 'mahkeme ayarlanmış veya iktidarın talimatını uygulayan mahkeme' olmuş oluyor. Bakın polis ile ilgili söylediği şeylere dikkat ettiniz mi "Polis saldırmış" diyor. Polis saldırmaz polis güvenliği sağlamakla görevlidir. Eğer içeride bir işgalci varsa onu def etmekle görevlidir. Polisin görevi bu zaten "Polis saldırmış" diyor Kime saldırmış? "Zabıtaya saldırmış" böyle bir şey olabilir mi? İki tane devlet kurumunu karşı karşıya getirmişler ve ortaya çıkardıkları manzaraya bakın "Polis zabıtaya saldırmış" Ben şunu soruyorum; Tamam İBB burayı almak istiyor da CHP örgütünün burada ne işi var? Bunu hukukta nereye yerleştiriyorsunuz. Hangi maddeye hangi kurala sığıyor ki bu yani CHP örgütü oraya doluşmuş. Orada saçma sapan işler yapıyor. CHP örgütünün orada ne işi var? CHP örgütünün İBB'nin mallarını koruma ya da istediği gibi kullanma gibi bir hakkı mı var? Böyle bir kural var da biz mi bilmiyoruz. Yani siz CHP'li bir belediye başkanı seçim kazandı diye CHP'nin malı mı zannediyorsunuz.

"KENDİSİNİN NASIL BİR ZİHNİYETTE OLDUĞUNU BÜTÜN TÜRKİYE BİLİYOR"

CHP il Başkanı açıklama yapıyor. Gidecekmiş de oraya el koyacakmış. Örgütlerini de oraya davet ediyor. Kendisin zaten nasıl bir zihniyette olduğunu bütün Türkiye biliyor hatta dünya biliyor. İşlediği suçlar aldığı cezalar her şey malum ortada. Şimdi böyle birisinden daha öte bir şey beklenemez. Hukuka kurallara uygun bir erdem beklenemez. Şimdi bakın diyelim ki bu sözleşme idare hukuku kurallarına göre yapılacak. Bu tahliyeyi uygulama görevi saydığı kanunun 75. Maddesine göre sadece kaymakama ait. Kaymakam yapması gereken işleri neden İBB'nin özel tayin edilmiş zabıtaları yapmaya kalkışır? Kaymakamın yapması gereken işleri neden CHP örgütü yapmaya kalkışır?

"HUKUK DERSİ VERMEYE ÇALIŞMASI NE GARİP"

Sizin iddianız gereği idare hukuku uygulanıyor desek ve idari işlemle yapılması gerekiyor desek kanunda açıkça yazıyor ki "Mülki idare amiri" Adalar Belediye Başkanı veya İBB Başkanı mülki idare amiri midir? Bunları bile ayırt edemeyen bir durumda nasıl bir hukuki tartışma yapacağız ki? Yani şunları şimdi bol kesen konuşuyorlar da tabi zamanında CHP il başkanının aynı zamanda vali olduğunu ve belediye başkanı olduğunu biz biliyoruz. Şehre insan girişini bile yasakladı. Mesela Ankara'ya Tandoğan meydanına adını veren CHP'nin valisi, Aşık Veysel'i sırf kıyafetinden dolayı şehre sokmadı. Bu tarihle sabit bir şey. Böyle bir geçmişe sahip bir partinin kalkıp hukuk dersi vermeye çalışması ne garip. Burada sulh hukuk mahkemesinde de bir dava var. Bu davadaki "tedbir talebinin reddi" meselesi ile ilgili bunu kendilerince tahliye kararı zannediyorlar.

"BUNLARIN DERDİ KAOS OLUŞTURMAK"

Bakın oradaki mahkeme diyor ki; Ben vereceğim şuan ki tedbir kararı işi sonuçlandıran bir karar olur. Dolayısıyla yargılamayı yapmadan işi sonuçlandıran bir karar veremem. Şu aşamada tedbir kararı vermem doğru olmaz diyor. Yoksa tedbir talebinde sen haksızsın demiyor. Açın bir daha okuyun hukukçulara sorun. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde kiraya veren gidip kendi başına sözleşmeyi feshettim deyip kiracı tahliye etmeye kalkışamaz. Allahtan TÜGVA'daki gençler edepli gençler bu arkadaşlara hakettikleri muameleyi göstermemişler. Göstermiş olsalar yani buna da hakları var yani tecavüzü def etmek en doğal haklarıdır. Ama bunu iyi ki kullanmamışlar çünkü bunların derdi kaos oluşturmak. Kaostan başka bir şey çıkmaz çıksa çıka "gezi" çıkar. Çok övündükleri o vandallık çıkar. Bunların anlayışı budur; Bunların hukuk anlayışı rektörün aracının üzerine çıkıp tepinmektir. Hak böyle alınır bunlarda başa bir usulleri yoktur. Onun için biz anlatmaya çalışıyoruz ama inşallah anlarlar."

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